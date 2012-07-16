В 1937 году в газетах было много карикатур. В июле рисовали на профсоюзы и против шпионов

В 1937 году всех по большей части интересовало, насколько полезен профсоюз, решает ли он реальные проблемы, например такие, как незаконные действия работодателя, самоуправство. «Тагильский рабочий» проводил настоящие расследования, выявляя нечестные действия руководителей, однако, обвиняя в этом именно плохую работу профсоюзов.

В листопрокатном цехе безнаказанно практикуется массовый вызов рабочих из отпуска. Только в первом квартале 1937 года в этом цехе вызвали из отпуска 29 человек. Зачастую отпуск рабочим дают частями на 5-6 дней. Завкома (заводской комитет, профсоюзная организация – прим. TagilCity.ru) это как будто не касается.

По всей вероятности, когда задумывалось создание профсоюзов, в них видели стражей рабочего спокойствия на заводе, непримиримую «бдящую» организацию, с которой и «жизнь хороша, и жить хорошо». Однако на деле вышло что-то иное.

В каждом номере «Тагильского рабочего» за июль попадались статьи, адресованные работе профсоюзов, и всегда негативные. То они не сотрудничают с культработниками, то постоянно вывешивают таблички «Профсоюзников не беспокоить», то не должным образом презентуют новые решения пленума ВЦСПС.

Еще одной темой, раскрасившей в прямом смысле страницы газет, стали истории, связанные с диверсантами и шпионами. Буквы буквами, а картинка всегда была для человека понятней. В ней проще, чем словом, передать ненависть, которая переполняла сердца людей той эпохи к предателям.

Напротив каждой статьи, где рассказывалось, как разоблачили/поймали шпиона, обязательно красовалось аллегорическое изображение этого действа. Более того, эти статьи всегда переполнены эмоциями, написаны на патетической ноте. Там в каждом абзаце требуется расправа над предателем, рабочие «горячо» одобряют приговоры расстрела и всюду есть реплики:

Врагам народа, посягающим на наши великие завоевания, изменникам Родине и воинскому долгу не может быть пощады!

Проанализировав материал «Тагильского рабочего», стало ясно, что картинка есть к тем новостям, которые со стопроцентной гарантией вызовут отклик у читателя. Самыми «жаркими» темами того времени были профсоюзники и шпионы. Стоит добавить, что карикатура всегда имеет отрицательную подоплеку, направлена на высмеивание, она недоброжелательна к объекту рисунка. Таким образом, для усиления эмоции, с желанием искоренить плохое, и появлялись карикатуры на страницах газет.