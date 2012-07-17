В Mercedes подтвердили работу над компактным кроссовером

О том, что платформа MFA будет использована для разработки компактного кроссовера, руководитель Mercedes-Benz Дитер Цетше заявил на конференции на заводе марки в Раштатте, посвященной началу производства Mercedes A-class. По его словам, именно там будут выпускаться трое из пяти членов компактной семьи A-class – сам хэтчбек, упомянутый кроссовер и B-class. Для двух других, включая четырехдверное купе CLA, зарезервировано место на конвейере венгерского завода концерна Daimler. Как заявил Дитер Цетше, старт производства A-class знаменует собой очередной этап развития компании в рамках стратегического плана, рассчитанного до 2020 года. По официальным данным, с момента старта продаж A-class компания получила уже более 40 000 заказов, что говорит в том числе и о потенциальном успехе компактного кроссовера. Отмечается, что помимо дополнительного инвестирования в развитие производства компактного семейства (оно может достичь внушительной суммы в 600 млн евро уже в этом году) руководство Mercedes-Benz намеревается ввести третью рабочую смену на заводе в Раштатте уже в октябре. Что касается компактного кроссовера на платформе MFA, который может получить имя Mercedes GLA или BLK, то его выход на рынок прогнозируется на середину 2014 года.