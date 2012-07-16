Владимир Рощупкин удостоился звания лауреата премии имени Черепановых

Как сообщает пресс-служба Администрации города, поздравлял лауреатов и вручал награды губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В числе награждаемых был и тагильчанин, исполнительный директор научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин.

Стать лауреатом премии имени Черепановых более, чем почетно. Такую награду присуждают только самым выдающимся инженерам, модернизировавшим технологии производства, добившимся совершенствования техники, другими словами, людям прогресса. Премию также присуждают идеологам и организаторам внедрения и пропаганды достижений в уральском инженерном корпусе.