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Владимир Рощупкин удостоился звания лауреата премии имени Черепановых
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владимир Рощупкин удостоился звания лауреата премии имени Черепановых

16 июля 2012, 15:25Общество
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