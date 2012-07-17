Volvo и Polestar построят полноприводный «заряженный» хэтчбек V40
Компании Volvo и Polestar приступили к разработке «заряженной» модификации пятидверного хэтчбека V40, оснащенной системой полного привода. Об этом порталу Pistonheads заявил управляющий директор британского подразделения «Вольво» Ник Коннор. По словам Коннора, топовый полноприводный вариант модели V40 станет «как минимум на 10 процентов» мощнее версии T5, которая получит 254-сильный пятицилиндровый двигатель объемом 2,5 литра.
Модификация T5 будет исключительно переднеприводной, а ее шасси частично унифицировано с хэтчбеком Ford Focus ST. Такой автомобиль появится на европейском рынке в продаже ближе к концу текущего года. Полноприводный «заряженный» Volvo V40, как ожидается, также получит перенастроенную подвеску, более мощные тормозные механизмы, агрессивный обвес кузова и модернизированное оформление интерьера. Подробная информация о новинке будет разглашена на сентябрьском моторшоу в Париже. Помимо этого, Ник Коннор также подтвердил, что 515-сильный седан Volvo V60 Polestar будет запущен в мелкосерийное производство. По его словам, в Великобритании такой автомобиль обойдется в 100 тысяч фунтов стерлингов, при этом эта машина найдет лишь «одного или двух» клиентов в стране.
Фото Volvo