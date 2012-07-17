Volvo и Polestar построят полноприводный «заряженный» хэтчбек V40

Модификация T5 будет исключительно переднеприводной, а ее шасси частично унифицировано с хэтчбеком Ford Focus ST. Такой автомобиль появится на европейском рынке в продаже ближе к концу текущего года. Полноприводный «заряженный» Volvo V40, как ожидается, также получит перенастроенную подвеску, более мощные тормозные механизмы, агрессивный обвес кузова и модернизированное оформление интерьера. Подробная информация о новинке будет разглашена на сентябрьском моторшоу в Париже. Помимо этого, Ник Коннор также подтвердил, что 515-сильный седан Volvo V60 Polestar будет запущен в мелкосерийное производство. По его словам, в Великобритании такой автомобиль обойдется в 100 тысяч фунтов стерлингов, при этом эта машина найдет лишь «одного или двух» клиентов в стране.