Попался! Две тагильские пенсионерки помогли поймать грабителя

Стражи порядка установили, что в вечернее время местная жительница 1957 года рождения находилась у себя в квартире. Женщина пригласила в гости свою соседку, с которой разговаривала на кухне. Встретив знакомую, хозяйка жилища забыла закрыть входную дверь, чем и воспользовался злоумышленник.

Осторожно приоткрыв дверь мужчина снял с дверной ручки висевшую сумку и выбежал с ней из подъезда. Обследовав на улице содержимое похищенной сумки, похититель, к своему разочарованию, не обнаружил внутри ничего ценного. Неудача не остановила незваного гостя, он решил посетить квартиру еще раз. На этот раз злоумышленник устроил более тщательный осмотр незапертой квартиры.

Пройдя в гостиную, но начал обыскивать сервант, зная что пожилые люди очень часто хранят ценные вещи именно там. Но и в этот раз его ждало разочарование. В серванте пенсионерка хранила лишь фарфоровую посуду и хрусталь. Именно звон переставляемых с места на место фужеров и привлек внимание беседовавших на кухне дам. Пройдя в гостиную, женщины застали в ней неизвестного. Не растерявшись, отважные гражданки заперли дверь в комнату и незамедлительно вызвали полицию.

Приняв информацию о том, что в одной из квартир с поличным застигнут предполагаемый вор, оперативный дежурный ОП №17 незамедлительно направил на адрес следственно-оперативную группу и наряд постовой службы.

В это время незваный гость отчаянно пытался вырваться из западни, бился в запертую на замок дверь, истошно крича и ругаясь бранью. Однако пенсионерки надежно держали позицию. Через некоторое время крики и шум в комнате затихли, что насторожило женщин. Испугавшись, что подозреваемый сможет выбраться на улицу через балкон, они приоткрыли дверь, чтобы посмотреть, чем занят мужчина. Именно этого злоумышленник и ожидал. Рывком открыв дверь, он оттолкнул оторопевших женщин, выбежал из квартиры и со всей прыти пустился бегом вниз по лестнице. Неудача поджидала его и на этот раз.

Буквально через два пролета он столкнулся с поднимавшимися по лестнице сотрудниками правоохранительных органов. Прыткого мужчину доставили в отдел полиции, где он не стал запираться и сознался в попытке совершения квартирной кражи.

Стоит отметить, что задержанный нигде не работающий гражданин 1979 года рождения ранее неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений и отбывал за данные наказания срок в местах лишения свободы. В настоящее время по факту случившегося следственным подразделением отдела полиции №17 Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК Российской Федерации (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.