Предприниматели Свердловской области могут подавать заявки на получение субсидий
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства начал приём заявок от производителей товаров на субсидирование приобретенного оборудования. Заявки принимаются до 29 августа включительно. Всего на этот вид господдержки в 2014 году планируется направить 576 миллионов рублей: 172,8 миллиона из областного и 403,2 миллиона из федерального бюджета. Максимальный размер субсидии для одного предприятия - 10 миллионов рублей.
Как отмечают в областном фонде, по просьбам предпринимателей в этом году в правила предоставления субсидии на модернизацию оборудования внесен ряд изменений. В два раза сокращена минимальная среднесписочная численность сотрудников предприятия - в 2014 году компании с количеством сотрудников от 15 и более сотрудников могут подавать заявки на данный вид поддержки.
Правила предоставления субсидии опубликованы на официальном сайте областного фонда поддержки предпринимательства в разделе Субсидии на развитие/Модернизация. В случае возникновения вопросов предприниматели могут записаться на консультацию через личный кабинет на сайте фонда. Кроме этого, бесплатный телефон службы поддержки 8 800 333 70 31.
Напомним, приоритетом господдержки малого и среднего бизнеса в 2014 году, определенным губернатором и правительством Свердловской области, является модернизация основных средств производственных предприятий - для этого субсидируются затраты на приобретенное оборудование, а сельхозтоваропроизводителям будут предоставляться субсидии на авансовый платеж по лизингу. Кроме этого, будут предоставляться гранты для начинающих предпринимателей и проводиться обучение по программе «Начни свое дело». Всего на финансовую господдержку малого и среднего бизнеса в Свердловской области в этом году планируется направить более миллиарда рублей.
Кроме того, сегодня представители предпринимательского сообщества в Свердловской области могут активно влиять на местное законодательство, затрагивающее интересы бизнеса в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия. Так предпринимателей Свердловской области ждут для участия в публичных консультациях по подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года». Публичные консультации проводятся на сайте «Административная реформа в Свердловской области» в разделе «Бизнесу/ Оценка регулирующего воздействия/ Экспертиза действующих НПА». Срок проведения публичного обсуждения до 10 августа 2014 года.
Естественно, субсидии доступны только частным предпринимателям, а обычный человек должен знать, где взять кредит в Нижнем Тагиле. Особой популсрностью пользуется услуга интернет-кредитования, ведь в таком случае не нужно лично посещать банк - подача заявки и получение ответа доступны прямо с домашнего компьютера. Таким образом можно не только сэкономить время, но и выбрать лучшее предложение.
© TagilCity.ru по информации Правительства Свердловской области