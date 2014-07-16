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Предприниматели Свердловской области могут подавать заявки на получение субсидий
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предприниматели Свердловской области могут подавать заявки на получение субсидий

16 июля 2014, 17:50ОбществоCorey
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