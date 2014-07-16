Предприниматели Свердловской области могут подавать заявки на получение субсидий

Как отмечают в областном фонде, по просьбам предпринимателей в этом году в правила предоставления субсидии на модернизацию оборудования внесен ряд изменений. В два раза сокращена минимальная среднесписочная численность сотрудников предприятия - в 2014 году компании с количеством сотрудников от 15 и более сотрудников могут подавать заявки на данный вид поддержки.

Правила предоставления субсидии опубликованы на официальном сайте областного фонда поддержки предпринимательства в разделе Субсидии на развитие/Модернизация. В случае возникновения вопросов предприниматели могут записаться на консультацию через личный кабинет на сайте фонда. Кроме этого, бесплатный телефон службы поддержки 8 800 333 70 31.

Напомним, приоритетом господдержки малого и среднего бизнеса в 2014 году, определенным губернатором и правительством Свердловской области, является модернизация основных средств производственных предприятий - для этого субсидируются затраты на приобретенное оборудование, а сельхозтоваропроизводителям будут предоставляться субсидии на авансовый платеж по лизингу. Кроме этого, будут предоставляться гранты для начинающих предпринимателей и проводиться обучение по программе «Начни свое дело». Всего на финансовую господдержку малого и среднего бизнеса в Свердловской области в этом году планируется направить более миллиарда рублей.

Кроме того, сегодня представители предпринимательского сообщества в Свердловской области могут активно влиять на местное законодательство, затрагивающее интересы бизнеса в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия. Так предпринимателей Свердловской области ждут для участия в публичных консультациях по подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года». Публичные консультации проводятся на сайте «Административная реформа в Свердловской области» в разделе «Бизнесу/ Оценка регулирующего воздействия/ Экспертиза действующих НПА». Срок проведения публичного обсуждения до 10 августа 2014 года.

Естественно, субсидии доступны только частным предпринимателям, а обычный человек должен знать, где взять кредит в Нижнем Тагиле. Особой популсрностью пользуется услуга интернет-кредитования, ведь в таком случае не нужно лично посещать банк - подача заявки и получение ответа доступны прямо с домашнего компьютера. Таким образом можно не только сэкономить время, но и выбрать лучшее предложение.