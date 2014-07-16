«Ростелеком» подключил к оптике уральский поселок Кодинка
Компания «Ростелеком» построила сеть передачи данных на основе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в поселок Кодинка городского округа Каменск-Уральский, Свердловской области.
Компания «Ростелеком» построила сеть передачи данных на основе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в поселок Кодинка городского округа Каменск-Уральский, Свердловской области. Высокоскоростной Интернет, интерактивное телевидение[1] и другие сервисы, возможные только на сетях с высокой пропускной способностью, стали доступны жителям поселка впервые.
Общая длина построенных «Ростелекомом» в Кодинке оптических линий связи достигает 35 километров. При строительстве была использована одна из самых инновационных технологий — GPON (Gigabit Passive Optical Networks). Она предусматривает возможность проведения оптической линии связи непосредственно в квартиру абонента.
«Проект реализуется в Кодинке в рамках масштабного строительства сети ШПД в Каменском районе. В 2013-2014 годах «Ростелеком» построил в Каменске-Уральском и Каменском городском округе около 300 километров оптических линий связи. Таким образом, быстрый Интернет, со скоростью свыше 100 Мб/с, появился в Мартюше, Новом Заводе, Монастырке, старой части Каменска, поселках Ленинский, Хозспособ, Новый Быт. Волоконно-оптические линии связи строились в перечисленных населенных пунктах «с запасом», поэтому емкости оборудования хватит всем желающим», - отметил директор Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» Денис Сибирцев.
Для того чтобы построить магистральную сеть от Каменска-Уральского до Нового Завода, был использован метод горизонтально направленного бурения. На глубине 3,5 метра было проложено 137 метров волоконно-оптических линий связи через железнодорожные пути.
Следует отметить, что строительство сети ШПД в Каменском районе продолжается. Вскоре наслаждаться интерактивным телевидением и высокоскоростным Интернетом смогут также жители Синарского района Каменска-Уральского.
[1] «Интерактивное телевидение» – уникальный федеральный продукт «Ростелекома», которым пользуется уже более 2,3 млн. семей по всей России. «Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. «Ростелеком» транслирует более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе более 20 телеканалов в HD-формате.