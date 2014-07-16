«Ростелеком» подключил к оптике уральский поселок Кодинка

Компания «Ростелеком» построила сеть передачи данных на основе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в поселок Кодинка городского округа Каменск-Уральский, Свердловской области. Высокоскоростной Интернет, интерактивное телевидение[1] и другие сервисы, возможные только на сетях с высокой пропускной способностью, стали доступны жителям поселка впервые.

Общая длина построенных «Ростелекомом» в Кодинке оптических линий связи достигает 35 километров. При строительстве была использована одна из самых инновационных технологий — GPON (Gigabit Passive Optical Networks). Она предусматривает возможность проведения оптической линии связи непосредственно в квартиру абонента.

«Проект реализуется в Кодинке в рамках масштабного строительства сети ШПД в Каменском районе. В 2013-2014 годах «Ростелеком» построил в Каменске-Уральском и Каменском городском округе около 300 километров оптических линий связи. Таким образом, быстрый Интернет, со скоростью свыше 100 Мб/с, появился в Мартюше, Новом Заводе, Монастырке, старой части Каменска, поселках Ленинский, Хозспособ, Новый Быт. Волоконно-оптические линии связи строились в перечисленных населенных пунктах «с запасом», поэтому емкости оборудования хватит всем желающим», - отметил директор Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» Денис Сибирцев.

Для того чтобы построить магистральную сеть от Каменска-Уральского до Нового Завода, был использован метод горизонтально направленного бурения. На глубине 3,5 метра было проложено 137 метров волоконно-оптических линий связи через железнодорожные пути.

Следует отметить, что строительство сети ШПД в Каменском районе продолжается. Вскоре наслаждаться интерактивным телевидением и высокоскоростным Интернетом смогут также жители Синарского района Каменска-Уральского.