Срочно! Сегодня и завтра в Нижнем Тагиле обещают грозы и сильный ветер
16 июля 2014, 14:40Общество
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По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» во второй половине 16 июля и в течение суток 17 июля, местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, усиление ветра до 20-25 м/с.
Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
На улице:
- Покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении, в подъезде любого дома; спрячьтесь под козырьком здания, но не прикасайтесь к стене
- Остерегайтесь находиться вблизи высоких столбов, мачт освещения, рекламных щитов и т.д.
- Если гроза застигла вас на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение
- и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них
В автомобиле:
- Плотно закройте окна и двери, опустите антенну и заглушите двигатель.
- Не прикасайтесь к ручкам дверей и другим металлическим деталям, в том числе и к мобильным телефонам.
В лесу, парке:
Хорошо, что зимняя погода не отличается подобной непредсказуемостью - достаточно запастись теплой одеждой, чтобы избежать большинства её капризов. Правда, стоит вспомнить поговорку про сани и лето, и купить меховые шапки, шарфы и обувь заранее, ведь летом такие товары стоят куда дешевле, чем в преддверии холодов. Да и выбор обычно богаче, так что стоит поторопиться.
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