Срочно! Сегодня и завтра в Нижнем Тагиле обещают грозы и сильный ветер

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Хорошо, что зимняя погода не отличается подобной непредсказуемостью - достаточно запастись теплой одеждой, чтобы избежать большинства её капризов. Правда, стоит вспомнить поговорку про сани и лето, и купить меховые шапки, шарфы и обувь заранее, ведь летом такие товары стоят куда дешевле, чем в преддверии холодов. Да и выбор обычно богаче, так что стоит поторопиться.