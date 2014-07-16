Свердловчане выбирают уральское растение для Аллеи России в Крыму. Присоединяйтесь!
16 июля 2014, 16:00Общество
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Свой зеленый символ сейчас выбирают все регионы России. В результате Всероссийской акции в Крыму будет создан уникальный природный сад, представляющий все климатические пояса России. В его состав войдут 85 микро-садов с растениями из разных регионов страны.
Растение, набравшее большинство голосов, представит Свердловскую область на Аллее России в парке Победы Севастополя.
С 1 июля в голосовании за зеленый символ Свердловской области приняли участие уже более 22 тысяч человек. По данным на 16 июля в голосовании продолжает лидировать рябина обыкновенная. За нее проголосовали 9780 человек или 44%.
Однако, в последнюю неделю набирают голоса ива серебристая и можжевельник обыкновенный. Меньше всего люди голосуют за представленные травянистые растения: прострел уральский и ветреница уральская. Их результат не превышает 9%.
Проголосовать за зеленый символ Свердловской области можно на сайте «Аллея России». Тагильчане, а за какое растение проголосовали вы?
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