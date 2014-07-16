Свердловчане выбирают уральское растение для Аллеи России в Крыму. Присоединяйтесь!

Растение, набравшее большинство голосов, представит Свердловскую область на Аллее России в парке Победы Севастополя.

С 1 июля в голосовании за зеленый символ Свердловской области приняли участие уже более 22 тысяч человек. По данным на 16 июля в голосовании продолжает лидировать рябина обыкновенная. За нее проголосовали 9780 человек или 44%.

Однако, в последнюю неделю набирают голоса ива серебристая и можжевельник обыкновенный. Меньше всего люди голосуют за представленные травянистые растения: прострел уральский и ветреница уральская. Их результат не превышает 9%.

Проголосовать за зеленый символ Свердловской области можно на сайте «Аллея России». Тагильчане, а за какое растение проголосовали вы?