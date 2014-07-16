Тагильчан приглашают на «Селигер-2014»: «Покажи, на что ты способен!»

Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города приглашает молодых тагильчан в возрасте от 18 до 30 лет принять участие в работе юбилейного, десятого Всероссийского молодежного форума «Селигер-2014». Отметим, что в 2011, например, даже из Иваново было больше участников, чем из нашего города. Этот год обещает быть активным, ведь администрация на этот раз активно приглашает молодых тагильчан.

Форум «Селигер-2014» работает с 13 июня по 10 августа, в него войдут 4 заезда и 25 образовательных смен. С 27 июля по 3 августа пройдет третий заезд, в рамках которого пройдет форум «Россия в центре».

А с 3 по 10 августа на «Селигере» пройдет Гражданский форум, участниками которого станут активисты общественных объединений и патриотических организаций, представители казачьей молодежи и военно-патриотических клубов, а также молодые учителя, библиотекари и работающая молодежь. Будут представлены и тематические смены: Общественные объединения, Военно-патриотические клубы, Казачья молодежь, Русская Правда, Духовные основы России, Учитель будущего, Библиотекарь будущего, Работающая молодежь.

Планируется, что от Нижнего Тагила участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер» станут 60 человек. Организационный взнос и частично трансферт участников тагильской делегации будет осуществляться за счет Администрации города. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8-90-90-28-01-03; 8-912-682-1669.

Для участия в «Селигере-2014» необходимо зарегистрироваться на официальном сайте или на сайтах

проектов в следующие сроки:

Форум «Россия в центре» (27.07. – 03.08.) до 13.07.14

Гражданский форум (03.08. – 10.08.) до 20.07.14

Не упусти свой шанс, стань участником главного молодежного события лета 2014, прояви себя и покажи всем, на что ты способен! -- обращается администрация к тагильчанам.