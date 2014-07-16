В центре города перепланируют исторический квартал и создадут «Город мастеров»

Предпроект «Тагилгражданпроекта» предполагает значительное расширение фондовых и выставочных площадей музея изобразительных искусств, организацию культурного центра с органным залом и парка скульптур, создание творческих мастерских и магазинов по реализации изделий промысловиков под общим названием «Город мастеров».

В историческом квартале, по замыслу архитекторов, также будет элемент жилой застройки «старый Тагил», где можно разместить рестораны русской кухни, сервисные центры. Предусматривается создание подземных пространств, парковок, торговых точек, галерей.

Глава города одобрил представленный вариант застройки и дал ряд поручений, связанных с продолжением работы над идеей. В частности, управлению архитектуры и градостроительства Администрации города необходимо просчитать возможную общую стоимость проекта и увязать его с проектами реконструкции набережной и территории рядом с КДК «Современник».

Материалы, представленные на градостроительном совете, будут размещены на официальном сайте Нижнего Тагила. Это делается для того, чтобы каждый горожанин смог подать свои предложения к проекту и поучаствовать в застройке исторической части города.