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В центре города перепланируют исторический квартал и создадут «Город мастеров»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В центре города перепланируют исторический квартал и создадут «Город мастеров»

16 июля 2014, 10:40ОбществоCorey
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