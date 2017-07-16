Двое обвиняемых попытались пронести мобильные телефоны в прямой кишке на территорию СИЗО-1 в Екатеринбурге
16 июля 2017, 12:35Общество
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Сотрудники СИЗО-1 в Екатеринбурге обнаружили мобильные телефоны у двух обвиняемых во время личного обыска. Для хранения телефонов мужчины использовали прямую кишку.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Первым попался гражданин, обвиняемый в производстве и сбыте наркотиков. Спустя какое-то время пронести в себе мобильный телефон попытался другой мужчина, обвиняемый в умышленном уничтожении чужого имущества.
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