Екатеринбургский блоггер Руслан Соколовский попал в список экстремистов и лишился доступа к своим банковским картам
16 июля 2017, 10:00Общество
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Блоггер Руслан Соколовский, приговоренный к 3,5 годам условно, лишился доступа к своим банковским счетам.
Сюжеты: Екатеринбург
Данные Соколовского попали в список экстремистов. Такое решение приняли в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
Информация о случившемся была дана в СМИ адвокатом блоггера Алексеем Бушмаковым, пишут РИА Новости.
Сообщается, что его номер 5847 из общего числа в списке экстремистов – 7524.
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