Екатеринбургский блоггер Руслан Соколовский попал в список экстремистов и лишился доступа к своим банковским картам

Данные Соколовского попали в список экстремистов. Такое решение приняли в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Информация о случившемся была дана в СМИ адвокатом блоггера Алексеем Бушмаковым, пишут РИА Новости.

Сообщается, что его номер 5847 из общего числа в списке экстремистов – 7524.