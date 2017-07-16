Руководитель следственного отдела Тагилстроевского района Нижнего Тагила был уволен после скандала с НТЗТИ

Отставка связана со скандалом с НТЗТИ, проблему которого поручил решить Владимир Путин.

Кроме того, снятие Райхерта напрямую связано с тем, что ранее в Свердловской области был временно отстранен от должности Валерий Задорин, руководитель СУ СК РФ по региону.

Как сообщает источник, если снимают главу областного СК, то районный отдел также лишается сотрудника, который должен был расследовать дело, пишет АН Между строк.

Сам Иван Райхерт произошедшее пока не комментирует.