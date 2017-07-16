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Свердловская область вошла в ТОП-10 среди регионов по индексу счастья
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область вошла в ТОП-10 среди регионов по индексу счастья

16 июля 2017, 10:30Общество
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