Свердловская область вошла в ТОП-10 среди регионов по индексу счастья
16 июля 2017, 10:30Общество
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Свердловская область вошла в десятку самых счастливых регионов России. На лидирующих позициях в июне расположились Москва, Санкт-Петербург и Республика Удмуртия.
Результаты рейтинга были опубликованы на сайте Медиалогии. Они основываются на анализе более полутора миллионов сообщений.
Эксперты подсчитали, сколько раз слово «счастье» используется в контексте информации из того или иного региона на Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах.
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