Свердловская область вошла в ТОП-10 среди регионов по индексу счастья

Результаты рейтинга были опубликованы на сайте Медиалогии . Они основываются на анализе более полутора миллионов сообщений.

Эксперты подсчитали, сколько раз слово «счастье» используется в контексте информации из того или иного региона на Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах.