10 домов Кировграда остались без газа из-за аварии

Жители 10 частных домов на улице Пролетарской в Кировграде три дня остаются без газа. Ремонт газопровода до настоящего времени сотрудниками АО «Газэкс» не начат. Люди вынуждены питаться бутербродами, так как нет возможности готовить горячую пищу.
Как сообщили местные жители, 14 июля ночью во время грозы тополь упал на газовую трубу проходящую по улице Пролетарская в Кировграде.
Ночью 14 июля в Кировграде прошла гроза с сильным порывистым ветром. Утром я обнаружила, что в нашем доме отключен газ. На улице я увидела, что недалеко от моего дома тополь упал на газовую трубу, пояснила жительница Кировграда.
Со слов жителей близлежащих домов, газовая труба лопнула. В эту же ночь сотрудниками аварийной газовой службы подача газа по улице Пролетарская была прекращена.
Утром я вышел на улицу и увидел, что газовая труба под тяжестью упавшего на нее тополя лопнула. От соседей мне стало известно, что они обращались в газовую службу. Прибывшие на место сотрудники газовой службы перекрыли газ, рассказал местный житель.
Жители улицы Пролетарской жалуются на то, что ремонт газопровода до настоящего времени не начат.
Кто и когда теперь будет проводить ремонт - неизвестно. В настоящее время к ремонту газовой трубы так никто и не преступил. Меня это ситуация выводит из себя. У меня маленький ребёнок. Электроприборов у меня в доме нет. Выходные мы просидели без газа. Маленький ребенок питается бутербродами, так как даже негде сварить ему кашу, пожаловался Алексей, живущий на улице Пролетарской.
В компании "Газекс" информацию о повреждении газопровода в Кировграде подтвердил.
13 июля 2018 года в Кировграде по адресу Пролетарская, 6 при сильном порыве ветра на газопровод упало дерево чем его повредило. В целях предотвращения внештатной ситуации специалисты газовой службы незамедлительно прекратили подачу газа по газопроводу, питающему несколько частных домов, сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ АО «Газэкс».