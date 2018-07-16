10 домов Кировграда остались без газа из-за аварии

Как сообщили местные жители, 14 июля ночью во время грозы тополь упал на газовую трубу проходящую по улице Пролетарская в Кировграде.

Ночью 14 июля в Кировграде прошла гроза с сильным порывистым ветром. Утром я обнаружила, что в нашем доме отключен газ. На улице я увидела, что недалеко от моего дома тополь упал на газовую трубу, пояснила жительница Кировграда.

Со слов жителей близлежащих домов, газовая труба лопнула. В эту же ночь сотрудниками аварийной газовой службы подача газа по улице Пролетарская была прекращена.

Утром я вышел на улицу и увидел, что газовая труба под тяжестью упавшего на нее тополя лопнула. От соседей мне стало известно, что они обращались в газовую службу. Прибывшие на место сотрудники газовой службы перекрыли газ, рассказал местный житель.

Жители улицы Пролетарской жалуются на то, что ремонт газопровода до настоящего времени не начат.

Кто и когда теперь будет проводить ремонт - неизвестно. В настоящее время к ремонту газовой трубы так никто и не преступил. Меня это ситуация выводит из себя. У меня маленький ребёнок. Электроприборов у меня в доме нет. Выходные мы просидели без газа. Маленький ребенок питается бутербродами, так как даже негде сварить ему кашу, пожаловался Алексей, живущий на улице Пролетарской.

В компании "Газекс" информацию о повреждении газопровода в Кировграде подтвердил.