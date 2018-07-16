Максим Шевченко написал ложь об увольнении депутатов Владимирской области

Как сообщает издание gazetanga, в блоге Шевченко рассказывает о политической обстановке в Киржаче, где, по его словам, действующие власти подавляют любое инакомыслие среди депутатов. Из текста следует, что региональных чиновников ограничивают в их действиях. Некоторых из них якобы даже увольняют с занимаемых постов. Журналист утверждает, что народным избранникам грозят увольнением прямо в зале заседаний. Речь идет о депутатах, которые не соглашаются с рядом решений.

Шевченко утверждает, что среди пострадавших слуг народа присутствуют депутаты Елена Федосеева и Иван Кравченко. Местные журналисты провели свое собственное расследование. Сотрудники СМИ позвонили директору Геронтологического центра «Ветеран» Елене Федосеевой. Женщина не подтвердила данные Шевченко. Слухи об увольнениях депутатов являются всего лишь слухами. Федосеева продолжается оставаться депутатом. Угрозы ей не поступали.

Слова женщины подтвердил и врач травматолог-терапевт хирургического отделения Киржачской районной больницы, депутат районного совета Иван Кравченко. Кто разносит недостоверную информацию, он не знает, однако предполагает, что это сами журналисты. Некоторым из них нужен скандал. Сам Кравченко заявил, что депутатов из-за их позиции по спорным вопросам никто не увольнял и никаких угроз также не было.