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Патриарх Кирилл освятил два храма в Алапаевске у мест смерти царской семьи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Патриарх Кирилл освятил два храма в Алапаевске у мест смерти царской семьи

Сегодня, 08:00Общество
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