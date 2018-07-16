Патриарх Кирилл освятил два храма в Алапаевске у мест смерти царской семьи

Религиозные объекты были построены к столетию со дня убийства царской семьи. Спустя день после расстрела императорской семьи в шахту заброшенного рудника в Алапаевске были сброшены другие члены его семьи.

Княгиня Елизавета Фёдоровна и другие люди была закидана в шахте гранатами, где люди погибли мученической смертью.

К столетию в Алапаевске возвели храм Фёдоровской иконы Божией Матери. Именно его сегодня освятил патриарх Кирилл.

Кроме того, патриарх Московский и всея Руси побывал в новом храме, возведённом в честь Елизаветы Фёдоровны. Объект появился у местной школы, где перед смертью в заточении находились члены семьи императора.

Будем удвоенными силами служить достижению той цели, которая сегодня стоит перед нашей Церковью, ибо мы наследники святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Со своей Голгофы они вручили нам духовный мандат заботиться о нашем народе и его спасении,сказал патриарх.