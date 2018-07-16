Подлинность останков семьи Николая II доказана результатами экспертизы ДНК

Согласно заключению, полученному после анализа ДНК останков группы лиц, обнаруженных 39 лет назад под Екатеринбургом, найденные фрагменты тел принадлежат членам последней императорской семьи и соответствуют семейной группе – мать, отец, четыре дочери и сын.

Перед тем как выносить итоговое процессуальное решение по факту убийства семьи Николая II, специалисты должны дождаться окончания двух антропологических, автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз.