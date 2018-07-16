Подлинность останков семьи Николая II доказана результатами экспертизы ДНК

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Молекулярно-генетическая экспертиза позволила подтвердить подлинность останков, найденных под Екатеринбургом в 1979 году. 7 из 10 найденных фрагментов принадлежат членам российской императорской семьи.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно заключению, полученному после анализа ДНК останков группы лиц, обнаруженных 39 лет назад под Екатеринбургом, найденные фрагменты тел принадлежат членам последней императорской семьи и соответствуют семейной группе – мать, отец, четыре дочери и сын.
Перед тем как выносить итоговое процессуальное решение по факту убийства семьи Николая II, специалисты должны дождаться окончания двух антропологических, автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз.
Как сообщает Znak.com, вопрос о признании найденных в 1979 году под Екатеринбургом останков не решается с 1991 года. РПЦ отказывается признавать обнаруженные фрагменты тел, считая, что Николай II и члены его семьи были погребены на Ганиной Яме.
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