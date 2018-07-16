Российский бизнесмен приобрел портрет Путина за 400 тысяч евро

Российский бизнесмен приобрел портрет «Всевидящий В.», выполненный американским художником Дэвидом Датуной, за 400 тысяч евро.
Стоимость портрета «Всевидящий В.» в два раза больше первой работы художника «Путин Мона Лиза» и составляет 400 тысяч евро.
Я не был в России 20 лет. Здесь все очень поменялось. И это не только стадионы, парки, улицы, это - люди. В Питере во время ПМЭФ мне заказали портрет Владимира Путина, каким я его вижу сейчас. В этот визит я его увидел таким - «Всевидящим». Его присутствие ощущалось практически везде. Это ощущение я и постарался выразить в своей работе, рассказал Дэвид Датуна.
Автор работы отметил, что его произведение посвящено встрече Путина и Трампа, которая состоится 16 июля 2018 года в Хельсинки.
Художник посоветовал президентам повнимательнее посмотреть в глаза друг другу и выразил надежду на то, что встреча поможет поменять мир в лучшую сторону.
Дэвид Датуна работает в стиле неопоп-арт. Его картина «Путин Мона Лиза» была продана в 2011 году за 200 тысяч евро.