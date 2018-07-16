Российский бизнесмен приобрел портрет Путина за 400 тысяч евро

Я не был в России 20 лет. Здесь все очень поменялось. И это не только стадионы, парки, улицы, это - люди. В Питере во время ПМЭФ мне заказали портрет Владимира Путина, каким я его вижу сейчас. В этот визит я его увидел таким - «Всевидящим». Его присутствие ощущалось практически везде. Это ощущение я и постарался выразить в своей работе, рассказал Дэвид Датуна.