Семинар по защите детей и укреплению их здоровья прошел в Нижнем Тагиле

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12 июля 2018 года в Нижнем Тагиле в детском саду №189 объединения «Детство» состоялся практический семинар на тему «Лето – территория здоровья, развития, познания, безопасности».
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Управление образования Администрации г. Нижний Тагил
Участники семинара познакомились с примером из опыта по организации в детских садах условий для сохранения и развития физического и психического здоровья дошкольников во время летнего периода. Также был освещен вопрос формирования у детей прочных знаний о безопасном поведении в обществе и на природе.
В детском саду созданы лаборатории «Юный исследователь», «Изостудия на колесах», «Передвижной театр». Их основной целью выступает развитие творческих и познавательных способностей воспитанников учреждения.
Педагогов познакомили с технологией «гибкого планирования». Во время практической части они продемонстрировали свои творческие проекты.
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