Священный синод в Екатеринбурге утвердил чин отпевания некрещёных младенцев

Речь идёт о тех младенцах, которые погибли в первые часы жизни или родились мёртвыми. Ранее церковь их не отпевала, что, по мнению верующих, увеличивало страдания матерей, потерявших ребенка.

Вопрос состояния души скончавшегося ребёнка в богословском понимании до конца не был определён. Отпевание, в свою очередь, связано с молитвами о прощении грехов усопшего и милости Бога, а это нельзя отнести к младенцам, не прошедшим обряд крещения.

Сегодня же был официально учрежден чин поминовения некрещеных младенцев – это богослужение утешения и любви по отношению к его близким, просьба к Богу об упокоении без молитвы о прощении грехов. Чин будет опубликован и должен использоваться во всех храмах Русской православной церкви. Ранее был принят чин утешения родных, чьи родственники совершили самоубийство,объяснил Александр Волков.