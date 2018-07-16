Уголовное дело заведено на МУП «Золушка» в Екатеринбурге

Совместно с УФСБ России по Свердловской области при участии специалистов Министерства финансов Свердловской области и Свердловского УФАС России в МУП «Золушка», которое занимается организацией питания в школах, проведена проверка.

В ходе нее выявлены многочисленные нарушения при размещении, заключении и исполнении контрактов на поставку продуктов питания. Так, изучение договоров поставки и сопроводительной документации показало, что в ряде случаев изменены объемы и сорта поставляемой продукции и завышена стоимость за единицу товара (от 4 до 290%). Например, при пересчете общей стоимости сливочного масла по трем договорам завышение общей стоимости продукта составило свыше 3 млн рублей.

Также установлено, что МУП «Золушка» закупалось продукцией у трех предприятий, которые внесены в реестр Роспотребнадзора как производители фальсифицированной продукции. Приемка продуктов производилась без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Изучение договоров, заключенных унитарным предприятием на приготовление пищи, показало, что в ряде случаев фактически оплаченные услуги оказаны не были, так как приходились на время каникул.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по результатам проверки на МУП «Золушка» заведено уголовное дело по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».