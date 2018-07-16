Уголовное дело заведено на МУП «Золушка» в Екатеринбурге

Уголовное дело возбуждено против МУП «Золушка» за злоупотребление должностными полномочиями при организации питания школьников.
Совместно с УФСБ России по Свердловской области при участии специалистов Министерства финансов Свердловской области и Свердловского УФАС России в МУП «Золушка», которое занимается организацией питания в школах, проведена проверка.
В ходе нее выявлены многочисленные нарушения при размещении, заключении и исполнении контрактов на поставку продуктов питания. Так, изучение договоров поставки и сопроводительной документации показало, что в ряде случаев изменены объемы и сорта поставляемой продукции и завышена стоимость за единицу товара (от 4 до 290%). Например, при пересчете общей стоимости сливочного масла по трем договорам завышение общей стоимости продукта составило свыше 3 млн рублей.
Также установлено, что МУП «Золушка» закупалось продукцией у трех предприятий, которые внесены в реестр Роспотребнадзора как производители фальсифицированной продукции. Приемка продуктов производилась без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Изучение договоров, заключенных унитарным предприятием на приготовление пищи, показало, что в ряде случаев фактически оплаченные услуги оказаны не были, так как приходились на время каникул.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по результатам проверки на МУП «Золушка» заведено уголовное дело по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Напомним, что зимой 2018 года ученики нескольких школ из Екатеринбурга, где организацией питания занималось МУП «Золушка», отравились едой из школьных столовых.