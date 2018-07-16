Водоотведение отсутствует: в Богдановиче затопило дворы после дождей

Местные жители рассказали, что внутридомовая территория у домов 25 и 27 на улице Первомайской в Богдановиче была реконструирована в 2017 году. Водоотведение в ходе ремонта сделано не было. Когда идет дождь, лужи разливаются на всю ширину внутридворовой дороги, вода стоит даже на газоне.

В сильные дожди территорию около домов топит так, что подойти к подъезду невозможно. Воды в некоторых местах по 10-15 сантиметров.После дождя около дома 25 на улице Первомайской вообще все затопило, сообщила жительница Богдановича.

Как рассказали жители города, в 2017 году во дворах было проведено комплексное благоустройство. Одним из таких стал двор по улице Первомайская, 25.

В 2017 году под реконструкцию попал двор дома 25 по Первомайской. Как мне известно, ремонтные работы были закончены только в этом году, рассказала Ксения, живущая в соседнем доме.

Редакция TagilCity.ru обратилась к начальнику отдела по благоустройству, дорожной деятельности и муниципальных транспортных услуг Светлане Бабовой. Она рассказала, что в ходе реконструкции не было предусмотрено водоотведение во дворе дома 25 по улице Первомайская.

На реконструкцию дворовой территории у дома 25 по улице Первомайской в областном бюджете было выделено порядка 10 миллионов рублей. В городе не предусмотрено ливневых канализаций, только есть ливнёвки открытого вида. По рельефу мы сбросили все в одну точку и выкопали водоприемную канаву. Учитывая то, что последнюю неделю шли очень сильные дожди, объема этой канавы не хватило, в связи с этим часть проездов была затоплена. Сейчас мы рассматриваем вариант, чтобы во дворе дома 25 по улице Первомайская, на том месте, где обустроен газон, увеличить водоотводную канаву,пояснила начальник отдела по благоустройству города Богданович.