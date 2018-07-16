Врачи отказались делать рентген упавшему с велосипеда юному тагильчанину

Днем 16 июня 12-летний тагильчанин упал с велосипеда и повредил стопу. В больницу подросток приехал на скорой вместе с дедушкой. Однако врачи травмпункта на Липовом тракте отказались делать мальчику рентген, ссылаясь на закон, по которому все манипуляции с ребенком должны выполняться с письменного разрешения родителей.
По словам дедушки подростка, днем мальчик упал с велосипеда в районе Горного колледжа и повредил стопу. Скорая помощь доставила его в травмпункт при поликлинике №3, но врачи отказались делать мальчику рентген. Обоснованием для отказа стал закон, по которому на медицинские манипуляции с ребенком необходимо согласие родителей.
Говорят, что на это необходимо согласие родителей, но его отец с матерью работают до восьми часов вечера и уйти раньше не могут. Меня как родственника они не воспринимают. Раньше врачи оказывали детям первую помощь сразу, а уже на второй приём те приходили с родителями,рассказал пенсионер.
Как сообщила главврач Городской поликлиники № 3 Лариса Запольская, сотрудники травмпункта действовали по инструкции. По ее словам, мальчик не нуждался в экстренной помощи, поэтому в данном случае на рентген необходимо письменное согласие от законных представителей, сообщает АН «Между строк».
Врач его осмотрит, но все манипуляции будут выполнены только в присутствии и с разрешения родителей,отметила Запольская.