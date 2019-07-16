Бастрыкин предложил начать конфисковать имущество коррупционеров

За первые три месяца 2019 года суды наложили арест на имущество коррупционеров на сумму более 5,3 миллиарда рублей. В России ведется работа по возмещению ущерба, нанесенного преступлениями в сфере коррупции. В прошлом году у фигурантов уголовных дел изъяли около двух миллиардов рублей, еще 1,6 миллиарда рублей были возмещены добровольно. В целях обеспечения имущественных исков и взысканий арестовано имущество на сумму 15 миллиардов рублей.