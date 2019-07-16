Бастрыкин предложил начать конфисковать имущество коррупционеров
Сегодня, 10:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества у людей, совершивших коррупционные преступления, пишут «Известия».
За первые три месяца 2019 года суды наложили арест на имущество коррупционеров на сумму более 5,3 миллиарда рублей. В России ведется работа по возмещению ущерба, нанесенного преступлениями в сфере коррупции. В прошлом году у фигурантов уголовных дел изъяли около двух миллиардов рублей, еще 1,6 миллиарда рублей были возмещены добровольно. В целях обеспечения имущественных исков и взысканий арестовано имущество на сумму 15 миллиардов рублей.
По мнению главы СК, для повышения эффективности работы по борьбе с коррупцией, необходимо реализовывать конкретные меры, например, вернуть конфискацию имущества. Он подчеркнул, что суды не всегда применяют данное наказание ввиду необязательности применения этой меры.
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