Екатеринбуржца, умышленно сбившего пешеходов, будут судить по трем статьям

По версии следствия, 14 ноября 2018 года в момент час пика обвиняемый выехал на тротуар перед светофором у пешеходного перехода. Скорость автомобиля в этот момент была 82,6 км/ч. Таким образом, обвиняемый совершил наезд на трех пешеходов: мужчину, женщину и двухлетнего ребенка.

Все пешеходы получили серьезные травмы, расцениваемые экспертами как причинение тяжкого вреда здоровью.

В августе 2018 года суд лишил виновника права управлять транспортным средством, однако мужчина, обманув в дальнейшем врачей, получил медицинское заключение о допуске к управлению автомобилем. Свидетельство он предоставил в отдел ГИБДД с просьбой выдать дубликат водительского удостоверения в связи с утерей предыдущего.

В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенное в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц», «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия», «Использование заведомо подложного документа».