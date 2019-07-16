Экс-полпред Игорь Холманских дал интервью впервые после отставки

В интервью Холманских был представлен, как бывший полпред, а не председатель совета директоров Уралвагонзавода. Это позволяет предположить то, что он сохранил свою должность после прошедшего 12 июля голосования совета директоров по назначению председателя. Напомним, что результаты голосования, с опорой на новый федеральный закон, были скрыты.

Игорь Рюрикович рассказал, что не был в столице Свердловской области больше года, но назвал ситуацию с митингами в Театральном сквере «некрасивой со всех сторон».

То, что люди вышли на митинги —некрасиво. Некрасиво с той точки зрения, что органы власти это допустили. Людям нужен диалог, а из-за его дефицита эти вещи и произошли. Сейчас с этой ситуацией работают люди, возможно, они сначала не придали должного значения этому событию,сказал Холманских.

С президентом России бывший полпред давно не встречался. Он объясняет это тем, что у Владимира Путина плотный график и текущие проблемы не позволяют ему пересечься с Холманских.

Он загружен своей работой. Учитывая его график, со всеми встретиться невозможно,отметил Игорь Рюрикович.

В Нижнем Тагиле Холманских был в конце февраля-начале марта 2019 года. Он пояснил, что обстоятельства требуют от него постоянного присутствия в Москве, потому родной город он посещает крайне редко.

В скором времени у моей мамы день рождения, рассчитываю приехать к ней в Тагил, чтобы вместе отпраздновать ее праздник и мой прошедший юбилей,рассказал экс-полпред.

Находясь в Москве, свободное от работы время он старается уделять семье, в особенности младшей дочери, которая недавно закончила второй класс.