Евгений Куйвашев вручил госнаграды 26 жителям Свердловской области
Сегодня, 20:23ОбществоФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды 26 жителям региона, сообщается на сайте правительства Среднего Урала.
В числе награжденных оказался директор ДЮСШ в Тавде Сергей Буторин, он получил знак отличия «Спортивная доблесть», родители десятерых детей Виктор и Светлана Потаповы получили орден «Родительская слава», благодарность президента России получил спортсмен Антон Шипулин, заместитель генерального директора «УГМК-Холдинга» Александр Золотов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Также среди награжденных проректор по учебной работе УрФУ Сергей Князев, директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Прыткова, академик РАН Олег Чупахин.
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