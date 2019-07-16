Евгений Куйвашев вручил госнаграды 26 жителям Свердловской области

В числе награжденных оказался директор ДЮСШ в Тавде Сергей Буторин, он получил знак отличия «Спортивная доблесть», родители десятерых детей Виктор и Светлана Потаповы получили орден «Родительская слава», благодарность президента России получил спортсмен Антон Шипулин, заместитель генерального директора «УГМК-Холдинга» Александр Золотов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.