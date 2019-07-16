ФСБ Нижнего Тагила возглавил подполковник из Екатеринбурга

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Отдел Управления ФСБ России по Свердловской области в городе Нижнем Тагиле возглавил подполковник Дмитрий Пустынников, сообщает тагильский телеграм-канал «Пьяная Армата» и подтверждает источник TagilCity.ru в правоохранительных органах.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По данным TagilCity.ru, Пустынников прибыл из Екатеринбурга, куда, в свою очередь, переехал бывший руководитель тагильского отдела ФСБ Алексей Кислов.
О грядущей отставке Кислова было известно давно. Это никак не связано с претензиями к его работе - обычная для ведомства ротация кадров, говорит собеседник агентства.
Дмитрий Пустынников приступил к работе в понедельник, 15 июля. Подробности карьеры силовика, а также новое место работы Алексея Кислова на данный момент неизвестны. Получить официальный комментарий Федеральной службы безопасности на момент написания заметки не удалось.
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