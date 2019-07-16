ФСБ Нижнего Тагила возглавил подполковник из Екатеринбурга

По данным TagilCity.ru, Пустынников прибыл из Екатеринбурга, куда, в свою очередь, переехал бывший руководитель тагильского отдела ФСБ Алексей Кислов.

О грядущей отставке Кислова было известно давно. Это никак не связано с претензиями к его работе - обычная для ведомства ротация кадров, говорит собеседник агентства.