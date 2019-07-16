Лучших медиа-менеджеров России определили в девяти номинациях

Как сообщают "Новые известия", статуэтки в виде чайки вручались профессионалам уже в 19-й раз. Причем в этом году члены жюри оценивали претендентов по девяти номинациям - «Печатные СМИ», «Электронные СМИ», «Медиахолдинги», «Реклама и маркетинговые коммуникации» и другим.

Лучшими в номинации «Медиахолдинги» были признаны Федор Щербаков, глава холдинга 1st MediaInvest и Дмитрий Штейн, руководитель «ТРК «Крым».

«Медиа-сфера меняется очень быстро, и на смену обычным СМИ приходят совершенно новые каналы коммуникаций и можно с уверенно говорить, что уже в ближайшем будущем сформируется принципиально другое медиа-пространство. Очень ценно то, что «Медиа-Менеджер» пытается увидеть ростки нового, а в списке номинантов и победителей все чаще появляются не только известные медиаперсоны и СМИ, а те, кто выдвигает идеи и проекты уже даже не текущего, а завтрашнего дня”, - прокомментировал Федор Щербаков.

Среди представителей федеральных СМИ жюри высоко оценило работу «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», МИА «Россия сегодня». В номинации «Печатные СМИ» награды получили топ-менеджеры федеральных и региональных медиа: Андрей Колесников - главред издания «Русский пионер», главред журнала «Esquire Русское Издание” Сергей Минаев, руководитель Дальневосточного окружного филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Сергей Сайко и другие персоны.

Самым стильным медиа-менеджером, по мнению экспертов, стала Эпина Кира, совладелица и руководитель по стратегическому развитию «ТМГ».

Как считает Наталья Веснина, глава Independent Media, эта премия - своего рода «Оскар» в сфере медиа.

«Награда вручается не только сотрудникам федеральных СМИ, но и тем, кто работает в российских регионах. Когда выполняешь свое дело, вкладывая душу и сердце, не гонишься за славой. Но признание коллег — все равно представляет собой особую награду», - сказала Веснина.

Отметим, что национальную премию «Медиа-Менеджер России» учредили в 2000 году. Она была инициирована изданием, посвященным медиабизнесу, - «Новости СМИ». Первая церемония прошла в 2001 году. Традиционно это мероприятие завершается неформальным медиа-сплавом. В этом году участвовавшие в церемонии вместе с семьями сплавлялись на байдарках по реке Пра и преодолели маршрут в более чем три десятка километров.

Екатерина Коляда, директор Премии и организатор медиасплава пояснила, что каждый год участники сплавляются по новой неизвестной реке.