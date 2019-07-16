Мэр Нижнего Тагила раскритиковал компанию, выигравшую контракт на оформление клумб
На оргкомитете по подготовке ко Дню города глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал екатеринбургскую компанию «Артеверде» за некачественное выполнение контракта по озеленению города, сообщает ИА «Все новости».
В управлении горхозяйством в отношении подрядчика начата претензионная работа. «Артеверде» в марте этого года выиграла контракт, снизив цену с 8 миллионов рублей до 2,9 миллиона рублей. Компания должна была до конца марта подготовить почву, а в июне высадить более 180 тысяч цветов. Организация обязалась оформить клумбы, вазоны и придорожные территории по всему городу. Однако на текущий момент работа екатеринбургской фирмы оценивается как неудовлетворительная — большая часть саженцев не прижилась, а качество оформления клумб оставляет желать лучшего.
Полностью за рассаду будем взыскивать деньги назад. Даже эти 2,9 миллиона, чтобы потом неповадно было, сообщил Владислав Пинаев.
Подрядчик сейчас заново высаживает цветы и устраняет недочеты за свой счет. Выполнить все работы по контракту «Артеверде» должна до 31 октября.
По данным «Контур.Фокус», ООО «Артеверде» зарегистрировано в Екатеринбурге в октябре 2016 года. Директор и учредитель — Дарья Склемина. На счету компании 24 контракта на общую сумму в 32 миллиона рублей.