Мэр Нижнего Тагила раскритиковал компанию, выигравшую контракт на оформление клумб

В управлении горхозяйством в отношении подрядчика начата претензионная работа. «Артеверде» в марте этого года выиграла контракт, снизив цену с 8 миллионов рублей до 2,9 миллиона рублей. Компания должна была до конца марта подготовить почву, а в июне высадить более 180 тысяч цветов. Организация обязалась оформить клумбы, вазоны и придорожные территории по всему городу. Однако на текущий момент работа екатеринбургской фирмы оценивается как неудовлетворительная — большая часть саженцев не прижилась, а качество оформления клумб оставляет желать лучшего.