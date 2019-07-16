Мэрия Екатеринбурга изымает земли садовых товариществ

Председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова пояснила, что процедура может коснуться не только собственников садовых участков на ВИЗе, но и в других районах города.

На своей странице в соцсети Локтионова написала, что беспокоиться стоит владельцам садов вдоль ЕКАДа, Кольцовского тракта и Сибирского тракта.