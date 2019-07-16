Мэрия Екатеринбурга изымает земли садовых товариществ

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Администрация Екатеринбурга намерена изъять земли 12 садовых товариществ для муниципальных нужд, соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Сюжеты: Екатеринбург
Председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова пояснила, что процедура может коснуться не только собственников садовых участков на ВИЗе, но и в других районах города.
На своей странице в соцсети Локтионова написала, что беспокоиться стоит владельцам садов вдоль ЕКАДа, Кольцовского тракта и Сибирского тракта.
На данном участке на ВИЗе планировалось строительство объектов ЭКСПО, затем объектов Универсиады, также участок включен в проект строительства второй ветки метро. Ранее касательно судьбы денной земли прошли общественные слушания, в которых приняли участие 160 человек.
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