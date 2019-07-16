На Урале работница «Почты России» обвиняется в присвоении денег ветерана

По предварительной информации, работница «Почты России» при посещении 92-летней женщины-ветерана подделала подпись пенсионерки, якобы вручив ей 50 тысяч рублей. На самом деле пожилая жительница Асбеста получила лишь две тысячи рублей.

Когда женщина поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Работница почтового отделения написала явку с повинной и возместила потерпевший ущерб в полном объеме.

Недавно у директора почты из мест лишения свободы освободился сын, сидевший за кражу. Воспитывает сына женщина одна, мужа нет. Связано ли это как-то или нет с обстоятельствами происшествия, представителям МВД еще предстоит установить, прокомментировал ситуацию Валерий Горелых.