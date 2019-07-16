На Урале работница «Почты России» обвиняется в присвоении денег ветерана
Уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» возбуждено в отношении руководителя почтового отделения в Асбесте, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых.
По предварительной информации, работница «Почты России» при посещении 92-летней женщины-ветерана подделала подпись пенсионерки, якобы вручив ей 50 тысяч рублей. На самом деле пожилая жительница Асбеста получила лишь две тысячи рублей.
Когда женщина поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Работница почтового отделения написала явку с повинной и возместила потерпевший ущерб в полном объеме.
Недавно у директора почты из мест лишения свободы освободился сын, сидевший за кражу. Воспитывает сына женщина одна, мужа нет. Связано ли это как-то или нет с обстоятельствами происшествия, представителям МВД еще предстоит установить, прокомментировал ситуацию Валерий Горелых.
11 июля в Красноуральске было совершено нападение на работницу «Почты России», у женщины украли денежные средства в размере 591 тысячи рублей, предназначавшиеся для выплаты пенсий пожилым людям.