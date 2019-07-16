На Урале создадут «штрафстоянку» для безнадзорных коров

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В Малышевском ГО планируют создать «штрафстоянку» для коров, она будет представлять собой ферму, куда будут привозить беспризорный рогатый скот, информация об этом размещена в официальной группе муниципалитета в соцсети.
Сообщается, что сейчас ведутся работы по согласованию условий организации временного содержания животных. Владельцам коров, безнадзорно гуляющих по улицам, придется оплачивать содержание животных на ферме и расходы по их отлову и транспортировке.
Нерадивое отношение к коровам владельцами приводит к тому, что животные выгоняют детей с дворовых площадок,отметила глава Малышевского округа Мария Рубцова.
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