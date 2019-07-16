Новые квартиры получили около 500 обманутых дольщиков в Ростовской области

Как сообщила RostovGazeta, в субботу в торжественной обстановке ключи получили 485 человек, несмотря на дождь и ветер, на площадке присутствовала праздничная атмосфера. Квартиры выделили в рамках областного закона, принятого в марте 2018 года. Согласно закону, застройщики имеют право на получение земли под застройку без проведения торгов при условии выделения не менее 5% жилья на квартиры для обманутых дольщиков.

В Ростовской области одним из застройщиков, активно использующих предоставленную возможность, является «ЮгСтройИнвест», компания до конца текущего года намерена выдать квартиры еще 200 пострадавшим от недобросовестных застройщиков жителям региона.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, власти вынуждены искать решение возникшей проблемы, и действие нового закона позволяет обманутым дольщикам получать жилье в строящихся микрорайонах.

«Сегодня здесь, в этом микрорайоне, происходит доброе дело. Это новоселье, которое, к сожалению, оказалось задержанным по вине недобросовестных застройщиков», - подчеркнул губернатор и отметил благоустроенность нового ЖК.

Как рассказала корреспонденту RostovGazeta одна из обладательниц новой квартиры Екатерина Серяк, она уже и не надеялась получить жилье.

«Когда началось это разбирательство, мы с родителями приезжали практически каждую неделю к котловану на старом вертолетном, и там ничего не менялось, видимость работы создавалась, но на самом деле все осталось на уровне фундамента. И мне было так обидно, ведь я продумала все, в этой квартире», - поделилась ростовчанка. Зато теперь, по словам женщины, можно спокойно выдохнуть.

Семья Серяк получила квартиру с хорошим видом на реку Дон, новая владелица уже продумала дизайн обстановки и радуется, что получила квартиру именно в ЖК «Красный Аксай», а не в ЖК «Европейский».