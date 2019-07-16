«Пила» угрожает ресурсному центру ЛГБТ в Екатеринбурге
Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге получил письмо с угрозами, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-секретаря центра Аллу Чикинда.
Неизвестный, представившийся Пилой, по аналогии с одноименным фильмом ужасов, требует закрыть ресурсный центр до 1 августа, а денежные средства перевести в фонд «Подари жизнь».
Вы же не хотите, чтобы мы поступили так же с вами или даже хуже, как, например, с дружками волонтера российской ЛГБТ-сети Давида Истеева… Мы также ликвидировали геев в Чечне и в Украине, можем повторить это с вами,сообщается в письме.
В письме присутствует ссылка, по которой размещено изображение бомбы, ресурсного центра, могилы и трупа.
Представители центра ЛГБТ обратились в правоохранительные органы, а также к провайдеру с просьбой заблокировать домен. Ресурс частично заблокирован на территории России.
Алла Чиканида рассказала, что «Пила» угрожает ЛГБТ-сообществам по всей России, приводя примеры неких акций, доподлинно неизвестно, представляет ли организация реальную опасность.