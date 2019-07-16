«Пила» угрожает ресурсному центру ЛГБТ в Екатеринбурге

Вы же не хотите, чтобы мы поступили так же с вами или даже хуже, как, например, с дружками волонтера российской ЛГБТ-сети Давида Истеева… Мы также ликвидировали геев в Чечне и в Украине, можем повторить это с вами,сообщается в письме.