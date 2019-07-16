«Почта России» извинилась перед асбестовским ветераном и вернула деньги
Сегодня, 18:42ОбществоФото: pixabay.com
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Уральское представительство «Почты России» принесло извинения ветерану из Асбеста за сотрудника, который обвиняется в присвоении его пенсии. Напомним, по данным полиции, руководительница асбестовского отделения почты при посещении 92-летней женщины подделала её подпись, вручив, вместо 50 тысяч рублей, всего две.
В отношении работницы возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».
Руководство Асбестовского почтамта приносит свои извинения ветерану за действия почтового работника. Все финансовые обязательства перед клиентом выполнены в полном объеме,заявили в уральском представительстве «Почты России».
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