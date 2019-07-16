«Почта России» извинилась перед асбестовским ветераном и вернула деньги

В отношении работницы возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Руководство Асбестовского почтамта приносит свои извинения ветерану за действия почтового работника. Все финансовые обязательства перед клиентом выполнены в полном объеме,заявили в уральском представительстве «Почты России».