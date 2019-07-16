Пожарный из Нижнего Тагила завёл видеоблог с тушением пожаров от первого лица

Первое видео на канале «Пожарный порох» появилось неделю назад. На нём пока всего 30 подписчиков, но Александр говорит, что в его планах ещё есть публикации, которые помогут увеличить зрительскую аудиторию.

Может кого-то привлечь на работу, показать детям что может быть при пожаре. Любимое видео сына про КамАЗ. Неделю назад пришла идея показывать людям, как оно именно [происходит] нашими глазами. Передать обстановку внутри. А то вечно говорят, что мы только пьём и воды у нас нет,рассказал TagilCity.ru Александр Серов.

Видео Видео: "Пожарный порох"

Александру 29 лет и пожарным он работает уже девять. Дослужился до звания старшего сержанта и должности старшего пожарного. Видео он начал снимать два года назад, для своих детей, на камеру, купленную в Avito.

Экшн-камера Polaroid, на которую снимает Александр, это аналог GoPro. Её также можно закрепить на себе для съемки без рук. Александр рассказал, что камера удобная и совершенно не мешает работе. На свою рабочую форму он крепит её с помощью стандартных креплений и «армейской смекалки».

Видео Видео: "Пожарный порох"

Александр планирует систематически выкладывать новые видео. Правда, руководство, по словам пожарного, о его увлечении пока не знает — многое будет зависеть от их мнения.