Пожарный из Нижнего Тагила завёл видеоблог с тушением пожаров от первого лица
На YouTube появился канал с видео о работе пожарных Нижнего Тагила от первого лица: уже есть записи тушения квартиры и машин. Ведёт его старший пожарный части № 30 Александр Серов, который говорит, что занимается этим, чтобы рассказать о трудностях своей работы. Правда, признаётся он, начальство об этом пока не знает.
Первое видео на канале «Пожарный порох» появилось неделю назад. На нём пока всего 30 подписчиков, но Александр говорит, что в его планах ещё есть публикации, которые помогут увеличить зрительскую аудиторию.
Может кого-то привлечь на работу, показать детям что может быть при пожаре. Любимое видео сына про КамАЗ. Неделю назад пришла идея показывать людям, как оно именно [происходит] нашими глазами. Передать обстановку внутри. А то вечно говорят, что мы только пьём и воды у нас нет,рассказал TagilCity.ru Александр Серов.
Александру 29 лет и пожарным он работает уже девять. Дослужился до звания старшего сержанта и должности старшего пожарного. Видео он начал снимать два года назад, для своих детей, на камеру, купленную в Avito.
Экшн-камера Polaroid, на которую снимает Александр, это аналог GoPro. Её также можно закрепить на себе для съемки без рук. Александр рассказал, что камера удобная и совершенно не мешает работе. На свою рабочую форму он крепит её с помощью стандартных креплений и «армейской смекалки».
Александр планирует систематически выкладывать новые видео. Правда, руководство, по словам пожарного, о его увлечении пока не знает — многое будет зависеть от их мнения.
Посмотрим, что скажет начальство. Надеюсь, одобрят. Если наоборот, то видео не выйдут,говорит Александр Серов.