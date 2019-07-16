Росгвардия не нашла в законе требований, обязывающих сотрудников представляться

Соответствующую информацию от ведомства получило издание «ПроВладимир» в ответ на свой запрос. Дело в том, что накануне бойцы Росгвардии остановили бывшего сотрудника издания и попросили показать им телефон, предварительно его разблокировав, и уточняли, установлен ли на нем Telegram. Представиться сотрудник ведомства отказался, сообщив лишь, что его зовут Мурат.