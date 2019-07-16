Росгвардия не нашла в законе требований, обязывающих сотрудников представляться
Согласно закону «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» бойцы Росгвардии не обязаны называть свои фамилию, звание и должность, пишет РБК.
Соответствующую информацию от ведомства получило издание «ПроВладимир» в ответ на свой запрос. Дело в том, что накануне бойцы Росгвардии остановили бывшего сотрудника издания и попросили показать им телефон, предварительно его разблокировав, и уточняли, установлен ли на нем Telegram. Представиться сотрудник ведомства отказался, сообщив лишь, что его зовут Мурат.
В пресс-службе Владимирского управления Росгвардии ответили, что гвардейцы имеют право задерживать подозреваемых и досматривать их вещи. Сотрудникам Росгвардии рекомендовано представляться, однако это не касается ситуаций, когда боец участвует в охране общественного порядка или пресекает правонарушение.
Согласно закону «О полиции», сотрудники МВД должны при обращении к гражданину называть должность, звание, фамилию и по требованию предъявлять удостоверение в развернутом виде.