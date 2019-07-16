Россияне временно лишились возможности регистрации брака
Сегодня, 19:34ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Массовый сбой в работе компьютерной программы ЗАГС произошел в России, пишет Газета.ру со ссылкой на сообщение главы агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области Жанны Назаровой.
В ЗАГС сообщили, что произошла некоторая проблема с работой программного обеспечения, она уже устраняется. Временно россияне лишились возможности регистрации брака и смерти родственников.
Ранее сообщалось о поломке системы выдачи свидетельств о смерти.
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