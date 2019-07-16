В Екатеринбурге строительство Храма-на-Драме откладывается на неопределённый срок

Инвесторы согласились на строительство храма на любой из трёх площадок: на месте приборостроительного завода по улице Горького, 17, на пересечении улиц Фурманова и Белинского, на месте снесенной телебашни. Именно эти территории на данный момент рассматривает рабочая группа при городской думе.

Но каждая из названных площадок требует отдельного проекта, потому сроки строительства возможно будет определить после проведения проектных работ. Это случится в свою очередь осенью, когда будет окончательно выбрано место под храм.

Между тем источники «Уралинформюро» сообщили, что инвесторы остановили свой выбор на месте бывшего приборостроительного завода. Земельный участок на этой территории принадлежит УГМК, которая является одним из соучредителей застройщика «Фонда Святой Екатерины».