В Нижнем Тагиле на Дне металлурга выступит Авраам Руссо
Сегодня, 16:31ОбществоФото: официальный сайт Авраама Руссо
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В День металлурга, 19 июля, в ДК НТМК выступит Авраам Руссо. Концерт проводится для передовиков производства металлургического комбината.
Сюжеты: Нижний Тагил
Попасть на концерт смогут по пригласительным билетам только сотрудники НТМК, сообщили редакции TagilCity.ru в Центре культуры и искусства НТМК. В пресс-службе ЕВРАЗа подчеркнули, что выступление организовано для передовиков производства.
49-летний российский эстрадный певец Авраам Руссо является четырехкратным обладателем национальной премии «Золотой граммофон».
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