В Ростове судья Чебанова выносит решения в пользу супруга и его партнера Коровайко
Разбирательства в судах между бизнесменами привлекли внимание к арбитражному суду Ростовской области. В частности, интерес вызвала личность судьи местного арбитража Ларисы Чебановой и ее супруга, бизнесмена Аркадий.
Как сообщают «Новые известия», деятельность Аркадия не единожды становилась причиной арбитражных споров, дела по которым всегда вела его супруга. Очевидно, что исход был известен заранее.
Также известно, что бизнес-партнером Чебанова является Андрей Коровайко – экс-сотрудник полпредства в Южном федеральном округе. Его имя замешано в большом количестве скандалов, в том числе, криминальных. Так, 15 лет назад он обвинялся в причинении побоев виноделу, не желавшему подписывать новый устав и учредительные документы ООО «Самтрест». Впоследствии у этой организации появились новые собственники, представленные Олегом Пономаревым, Геннадием Калинченко и Антоном Рукавишниковым, причем последний - брат Ирины Рукавишниковой – первой жены Андрея Коровайко и члена Совета Федерации от Ростовской области.
В течение нескольких лет судья Чебанова рассматривала в арбитраже дела по предприятиям, в которых участвовали Коровайко с супругом. За пятилетний период они предсказуемо не проиграли ни разу. Проведенная Следственным комитетом два года назад проверка показала, что не имело места ни одного нарушения, но Чебанова все равно покинула судейскую коллегию - возможно, из-за скандала с бандой Цапков в Краснодарском крае.
Сразу после пресечения деятельности банды пенсионерка Анна Данько подала на компанию «Артекс-Агро». Дело было непосредственно связано с Цапками: владелица предприятия-ответчика и мать Сергея Цапка якобы нарушила права пенсионерки, касающиеся преимущественного выкупа земельного участка. Суд внезапно вместо оспариваемых 13 гектаров присудил ей шесть тысяч гектаров, а после - недополученную пенсионеркой прибыль в сумме 324 миллионов рублей.
Как пояснила Данько, эти средства она должна была отдать «ростовским инвесторам» - Чебанову и Коровайко с концерном «Покровский». По информации, указанной в документах, видно, что они разделили между собой наследие Цапков.
Отмечается, что во все эти схемы были вовлечены и ни в чем не виновные лица. В 2017 году в Ростове произошла серия пожаров, в результате которых погибли несколько человек. Представители СМИ связали случившееся с неким ЧОО «Атлант», представители которого, прибегнув к угрозам, предлагали местным жителям продать их собственность, но получили отказы. Угрожающие злоумышленники, имена которых связывают с поджогами, числились в компании, где среди прочих учредителей были Чебанов и Коровайко.
По мнению федеральных изданий, что все эти действия не караются правосудием благодаря «крыше» в региональном Следственном комитете, а также наличием «своих» людей в арбитражном суде.