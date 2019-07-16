В Свердловской области улучшают систему борьбы с коррупцией

Заседание прошло под руководством первого замгубернатора Алексея Орлова. Он подчеркнул, что за последние годы в регионе была улучшена система борьбы с коррупционными правонарушениями. Также в июне этого года зарегистрирован департамент по борьбе с коррупцией. На него возложены обязательства по профилактике коррупционных правонарушений.