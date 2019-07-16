В Свердловской области улучшают систему борьбы с коррупцией
Сегодня, 09:39ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Члены комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области обсудили реализацию «Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы», сообщает правительство региона.
Заседание прошло под руководством первого замгубернатора Алексея Орлова. Он подчеркнул, что за последние годы в регионе была улучшена система борьбы с коррупционными правонарушениями. Также в июне этого года зарегистрирован департамент по борьбе с коррупцией. На него возложены обязательства по профилактике коррупционных правонарушений.
В регионе ведется регулярная работа по актуализации сведений, содержащихся в анкетах госслужащих и муниципальных служащих.
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