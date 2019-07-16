Вопрос об увольнении главы Южного округа отложили до решения суда
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев решил не увольнять главу Южного управленческого округа региона Михаила Астахова, обвиняемого во взяточничестве, до решения суда, сообщает издание Znak.
По словам губернатора, он не хочет опережать своими действиями решение суда. Куйвашев отметил, что в правительстве есть запас управленческих кадров, поэтому в случае увольнения замену Астахову найдут быстро.
Глава региона также подчеркнул, что не собирается упразднять управленческие округа, так как он считает их эффективными. Ранее депутаты Заксобрания назвали округа избыточным звеном в управленческой системе.
Напомним, что Астахов обвиняется в получении взятки от гендиректора частной строительной компании. По версии следствия, чиновник получил деньги и имущество на сумму более 5 млн 900 тысяч рублей за помощь в приемке строительных работ по двум муниципалитетам.
Гособвинение просит для Астахова 8 лет условно с испытательным сроком на 5 лет и штраф в размере 12 млн рублей. Прокуратура требует лишить обвиняемого права занимать должность в государственных и муниципальных органах на 10 лет, а также лишить его государственных наград.