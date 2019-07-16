Вопрос об увольнении главы Южного округа отложили до решения суда

По словам губернатора, он не хочет опережать своими действиями решение суда. Куйвашев отметил, что в правительстве есть запас управленческих кадров, поэтому в случае увольнения замену Астахову найдут быстро.

Глава региона также подчеркнул, что не собирается упразднять управленческие округа, так как он считает их эффективными. Ранее депутаты Заксобрания назвали округа избыточным звеном в управленческой системе.

Напомним, что Астахов обвиняется в получении взятки от гендиректора частной строительной компании. По версии следствия, чиновник получил деньги и имущество на сумму более 5 млн 900 тысяч рублей за помощь в приемке строительных работ по двум муниципалитетам.