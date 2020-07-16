Был без сознания: пропавшего две недели назад тагильчанина нашли в больнице
Сегодня, 16:09ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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В Нижнем Тагиле найден живым пропавший на четвертого июля Евгений Свистильник, сообщает пресс-группа Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Оперативники выяснили, что в день исчезновения мужчине стало плохо, и он был госпитализирован городскую больницу в бессознательном состоянии. Накануне мужчина пришел в себя. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, 39-летний местный житель Евгений Свистильник, ушел четвертого июля нынешнего года из своего дома по улице Соревнования, но на связь с родственниками больше не выходил.
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