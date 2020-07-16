Дата шествия «Бессмертного полка» была перенесена из-за коронавируса

В пресс-службе движения отметили, что в целом проведение шествия возможно, но при условии соблюдения мер безопасности, введенных из-за коронавируса, то есть, с использованием масок, перчаток и соблюдением дистанции. Это противоречит духу шествия, потому «Бессмертный полк» — это когда люди идут плечом к плечу, олицетворяют объединение и в нем принимают участие семьи.