Дата шествия «Бессмертного полка» была перенесена из-за коронавируса
Сегодня, 18:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Шествие «Бессмертный полк», которое планировалось провести 26 июля, было перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
Сюжеты: Коронавирус
В пресс-службе движения отметили, что в целом проведение шествия возможно, но при условии соблюдения мер безопасности, введенных из-за коронавируса, то есть, с использованием масок, перчаток и соблюдением дистанции. Это противоречит духу шествия, потому «Бессмертный полк» — это когда люди идут плечом к плечу, олицетворяют объединение и в нем принимают участие семьи.
Организаторы добавили, что заявки на проведение мероприятия можно будет подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация.
Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса «Бессмертный полк» 9 мая был отменен. После этого было принято решение организовать шествие 26 июля, когда празднуется День военно-морского флота.
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