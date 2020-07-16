Дело осужденных уральских экс-полицейских за пытки над детьми дошло до облсуда
Сегодня, 18:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловский областной суд поступило на пересмотр дело экс-полицейских из Каменска-Уральского, которых обвинили в пытках подростков. Соответствующая карточка зарегистрирована в электронной картотеке суда. Рассмотрение дела состоится 31 июля.
Как пишет Znak со ссылкой на друзей подсудимых, в этот день вместе с родственниками они выйдут на пикеты, чтобы поддержать товарищей.
Напомним, 16 марта суд Каменска-Уральского огласил приговор четырем бывшим сотрудникам полиции, которых обвиняли в пытках подростков. Экс-оперуполномоченного Алексея Возчикова приговорили к четырем годам лишения свободы, Василия Половка, Эмиля Гасанова и бывшего начальника отдела Алексея Андреева приговорили на три года лишения свободы каждого. Их обвиняли в избиении подростков. Сообщалось, что полицейские вывозили подростков в лес и заставляли копать себе могилы. Кроме того, они вели закрытые допросы без родителей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей