Дело осужденных уральских экс-полицейских за пытки над детьми дошло до облсуда

Как пишет Znak со ссылкой на друзей подсудимых, в этот день вместе с родственниками они выйдут на пикеты, чтобы поддержать товарищей.

Напомним, 16 марта суд Каменска-Уральского огласил приговор четырем бывшим сотрудникам полиции, которых обвиняли в пытках подростков. Экс-оперуполномоченного Алексея Возчикова приговорили к четырем годам лишения свободы, Василия Половка, Эмиля Гасанова и бывшего начальника отдела Алексея Андреева приговорили на три года лишения свободы каждого. Их обвиняли в избиении подростков. Сообщалось, что полицейские вывозили подростков в лес и заставляли копать себе могилы. Кроме того, они вели закрытые допросы без родителей.