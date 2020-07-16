Екатеринбуржца заколовшего ножом девушку хотят направить на принудительное лечение

По версии следствия, в середине марта 2020 года мужчина пришел в гости к знакомым в квартиру в Екатеринбурге, где в ходе общения с девушкой, проживающей в этой квартире, к которой он испытывал симпатию, между ними произошел словесный конфликт.

Сообщается, что мужчина взял нож и нанес им девушке более 10 ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей. После чего она сумела покинуть квартиру и спустилась во двор, где и была обнаружена на детской площадке со множественными ранениями.

Далее, следуя материалам дела, в квартиру вернулся молодой человек девушки, проживающий вместе с ней. Преступник, опасаясь, что молодой человек сообщит о произошедшем в правоохранительные органы, вооружился ножами и стал его преследовать в подъезде и во дворе дома, замахиваясь и выражая намерение убить, однако молодой человек смог скрыться, а обвиняемый был задержан.

Спустя несколько дней девушка скончалась от полученных травм, осложнившихся кровопотерей, скончалась в больнице.

Мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство), а также пунктами «а, к» части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство в отношении двух лиц, с целью скрыть другое преступление).

При этом отмечается, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем материалы дела в отношении него направлены в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для применения принудительной меры медицинского характера.